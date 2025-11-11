ИИ спроектирует дата-центр в Южной Корее и будет им управлять

Группа инвесторов во главе с американской компанией Stock Farm Road построит в провинции Чолла-Намдо на юге Южной Корее дата-центр, который будет спроектирован искусственным интеллектом (ИИ) и после запуска будет управляться им.

В компании отмечают, что тем самым это будет первый в мире дата-центр, в котором ИИ интегрирован во всю систему работы. Мощность дата-центра должна составить 3 ГВт. Проект оценивается в $35 млрд. Строительство должно начаться этой зимой, его планируется завершить к 2028 году.

В проекте примет участие американский стартап Voltai — разработанный им ИИ будет проектировать объект и поддерживать его работу в дальнейшем. ИИ будет управлять всеми его системами, включая регулирование подачи электроэнергии и воды, быструю адаптацию под разные нагрузки и задачи и так далее. Люди в дата-центре будут лишь осуществлять общий контроль, а все решения в штатном режиме будет принимать ИИ.

Яна Рождественская