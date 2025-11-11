Главе СКР доложат о нарушении прав жильцов дома на Бахтурова в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав жильцов аварийного дома в Волгограде. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

В СМИ ранее появилась публикация о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома 1955 года постройки на улице Бахтурова. Здание признано аварийным в 2021 году, долгое время его инженерные системы находятся в непригодном состоянии. В сентябре этого года коммунальная авария привела к затоплению подвального помещения дома и прекращению подачи горячей воды и отопления.

В дальнейшем ресурсоснабжение восстановили без проведения ремонтных работ, что обернулось еще одной аварией. Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно. В соответствии с поручением господина Бастрыкина Василий Семенов также доложит о принятом по итогам проверки решении.

Павел Фролов