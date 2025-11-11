Житель Зеленодольска обманом лишил сироту квартиры

В Зеленодольске злоумышленник обманул сироту и лишил его квартиры. Об этом сообщает пресс-служба зеленодольской городской прокуратуры.

Установлено, что местный житель, ранее неоднократно судимый, обманным путем убедил сироту оформить сделку купли-продажи квартиры, полученной им из специализированного жилищного фонда по программе социальной поддержки детей-сирот. Злоумышленник пообещал организовать переезд потерпевшего в Турцию и направить деньги от продажи квартиры на благотворительность. В результате сирота остался без жилья.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд наложил арест на незаконно отчужденную квартиру. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Анна Кайдалова