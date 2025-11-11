Депутату вернули нажитое

Арбитражный суд Самарской области снял арест с принадлежащих депутату Самарской губернской думы от Отрадного Николаю Сомову жилых домов и земельных участков, а также активов подконтрольного ему ООО «Радна». Имущество было арестовано в рамках дела о банкротстве ООО «ТК "Континиум"», которое задолжало кредиторам, включая ФНС, более 55 млн руб. В 2023 году суд привлек Николая Сомова и бывшую главу компании Светлану Михайлову к субсидиарной ответственности. Это судебное решение депутат пытался оспорить в вышестоящих инстанциях, однако желаемого результата добиться не удалось. В итоге налоговая служба подала иск о несостоятельности самого Николая Сомова из-за задолженности в размере 20 млн руб., после чего депутат предъявил суду доказательства о погашении долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно определению суда, обеспечительные меры сняты с двух жилых домов Николая Сомова площадью 322 и 88 кв. м в Отрадном и Богатовском районе, помещения площадью 319 кв. м и магазина «Стройдом» площадью 1 182 кв.м в Отрадном. Кроме того, арест снят с активов аффилированного депутату сельскохозяйственного ООО «Радна»: трех участков земли площадью 855 000 кв. м, 133 376 кв. м и 384 000.

Недвижимость была арестована в рамках дела о банкротстве ООО «ТК "Континиум"» (ранее — «ТК "Радна"»), где основным кредитором была ФНС России. Как указано в материалах дела, в 2018 году по итогам выездной проверки налоговые инспекторы доначислили компании 46 млн руб. по налогу на прибыль.

Среди прочего, по данным ФНС, невосстановление суммы «входного» НДС при переходе на УСН в 4 квартале 2016 года привело к неуплате НДС в размере 14 млн руб., а занижение налогоплательщиком налоговой базы от реализации товаров за 2015-2016 годы привело к неуплате НДС в размере 20 млн руб. Более того, налоговая инспекция пришла к выводу, что компания за счет фиктивных контрагентов занизила налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на 1,7 млн руб.

Николай Сомов родился 11 мая 1960 года в Башкирии. Выпускник Уральского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта. До 1993 года работал на Южно-Уральской железной дороге. В 1993 году переехал в город Отрадный Самарской области, где занялся предпринимательством. Освоил программу «Президент» в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. В 1997 году основал и возглавил ГК «Росби». Сферы деятельности компании: производство продуктов питания, растениеводство, животноводство, розничная торговля, производство металлоконструкций, строительство, сеть АЗС. С 2005 года по 2010 год депутат думы городского округа Отрадный четвертого созыва. В 2013 году впервые принял участие в выборах в Самарскую губернскую думу и был избран депутатом пятого созыва, затем в 2016 году шестого и в 2021 году седьмого созыва. Председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию, член комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам. По данным «СПАРК-Интерфакса», Николаю Сомову принадлежит 100% ООО «УК “Радна”» (выручка в прошлом году — 659 млн руб.), ООО «Самарская молочная компания», ООО «Лидер», ООО «Оптима», ООО «Самторг» и ООО «Экспресс». «ТК "Континиум"» был оператором сети магазинов сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции молочного комплекса «Радна» в Богатовском районе Самарской области. В январе 2021 года стартовала процедура банкротства оператора торговой сети. В августе 2023 года арбитражный суд привлек Николая Сомова и бывшего генерального директора компании к субсидиарной ответственности на сумму в размере 52 млн руб.

В июне этого года ФНС потребовала банкротства Николая Сомова из-за невыплаты 20 млн руб. Как говорится в материалах дела, в процессе судебного разбирательства по проверке обоснованности требований истца заявителем в материалы дела представлены доказательства погашения задолженности в полном объеме. По информации базы данных исполнительных производств, сейчас у депутата имеется непогашенный исполнительский сбор на 2,8 млн руб.

Как поясняет судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев, банкротство прямо бы не повлияло на возможность оставаться депутатом, но повлекло бы за собой запрет на свободное распоряжение имуществом, в том числе долями в принадлежащих компаниях.

«Впоследствии они были бы проданы на торгах в интересах его собственных кредиторов. Право несостоятельных лиц избирать и быть избранным российское законодательство не ограничивает, тем не менее сам по себе статус банкрота, ограничения в части распоряжения собственным имуществом и доходом — это не самые позитивные, с точки зрения репутации, последствия несостоятельности. Есть достаточно высокая вероятность того, что банкротство все равно привело бы к потере мандата, пусть и по не связанным с ним прямо формальным причинам», — говорит Александр Терентьев.

Сабрина Самедова