Пермь собрала талантливую молодежь со всего Приволжского округа

В Перми на площадке молодежного центра «Кристалл» проходит окружной молодежный фестиваль «Будущее в руках детей». Мероприятие проводится в рамках статуса «Молодежная столица России – 2025» и собрало в краевой столице талантливую молодежь, педагогов, экспертов и родителей со всего Приволжского федерального округа.

Главными целями фестиваля, который проходит с 11 по 14 ноября, стали создание единой среды для выявления и поддержки талантов, обмен лучшими практиками в сфере образования. Участники обсуждят разрабатываемые и уже внедренные модели работы с одаренными детьми, развитие интеллектуально-творческих способностей молодежи, популяризацию науки и технологий, развитие партнерства между предприятиями, вузами и семьями.

Среди гостей и участников фестиваля учащиеся и выпускники региональных центров по работе с одаренными детьми ПФО и образовательного центра «Сириус», педагоги, руководители и методисты региональных центров, специалисты предприятий-партнеров, эксперты в сфере науки и технологий, студенты вузов, колледжей и техникумов, представители родительской общественности Пермского края.

Фестиваль направлен на популяризацию научных знаний, поддержку одаренных детей и молодежи, проявивших себя в научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности. Организатором мероприятия выступает ГБОУ «Академия первых» при поддержке министерства образования и науки Пермского края.

