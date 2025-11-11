В Казани нарушителей парковки начали фиксировать на фото

В Казани в тестовом режиме запущена система автоматической фотофиксации нарушений правил парковки под знаком «Остановка запрещена». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сейчас фотофиксация ведется на 119 участках. В Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД уже направлено 10,4 тыс. материалов. В ближайшее время систему планируют распространить на новые улицы Казани.

Патрульные автомобили оснащены камерами, которые автоматически делают снимки неправильно припаркованных машин. Информация передается в ЦАФАП, где инспекторы проверяют данные и выносят постановление о штрафе.

Размер штрафа составляет 1500 руб.

Анна Кайдалова