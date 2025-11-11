Новым главным архитектором Пермского округа назначена экс-чиновница минимущества Прикамья

Пост главного архитектора – начальника управления архитектуры и градостроительства Пермского муниципального округа заняла экс-начальник управления градостроительной деятельности минимущества Пермского края Анна Фалалеева. О назначении «Ъ-Прикамья» сообщили в пресс-службе администрации округа. Госпожа Фалалеева вступила в должность 6 ноября 2025 года. Ранее этот пост занимала Елена Небогатикова.

Напомним, этой весной новым главой Пермского муниципального округа была выбрана Ольга Андрианова, бывший замглавы Перми. Она сменила на этом посту Владимира Цветова. Новый глава уже поменяла ряд заместителей.