Промышленной объект поврежден при ударе БПЛА в Оренбургской области

Оренбургская область попала под удар беспилотников ВСУ. Повреждения получил один из промышленных объектов региона, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Как уточнил господин Солнцев в Telegram-канале, в Оренбургской области сбиты несколько БПЛА. Информацией о пострадавших глава региона пока не располагает. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Губернатор Оренбургской области напомнил, что на территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности. Аэропорты Орска и Оренбурга уже более трех часов не принимают и не выпускают самолеты.

По данным Минобороны России, в период с 8:00 до 13:00 мск в небе над Оренбургской областью был сбит один БПЛА.