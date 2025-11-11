«МегаФон» первым среди операторов связи разместил базовую станцию в полосе отвода федеральной трассы на участке М12 в Татарстане. Проект реализован спустя всего три месяца после вступления в силу поправок, разрешающих строительство телекоминфраструктуры в непосредственной близости к автотрассам. Установка базовой станции позволила обеспечить качественное покрытие там, где ранее был нестабильный сигнал. Теперь, с учетом новых норм, «МегаФон» планирует строить объекты связи в полосах отвода на 90% федеральных трасс.

Rostic’s откроет кофейни в своих ресторанах. Такой формат позволит сети нарастить выручку, но в этом сегменте очень высокая конкуренция. В рамках пилота в 10 столичных ресторанах откроются специальные зоны под суббрендом [R]Cafe. Там будут продаваться напитки на основе кофе, чай, бабл-ти, лимонады, а также сэндвичи, выпечка и десерты.

Роскадастр проводит крупнейшую закупку космических снимков Земли, пишут «Ведомости». На эти цели потратят почти 213 млн руб. Федеральная служба сможет использовать эти данные для мониторинга и оперативного обновления карт. Согласно проанализированным госзакупкам, для Роскадастра это первое крупное приобретение космических снимков с негосударственных космических аппаратов.