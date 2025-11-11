Против гендиректора ООО «Сиберия» Домбровского возбудили дело о взятках

СКР возбудил уголовное дело против генерального директора ООО «Сиберия» Дмитрия Домбровского. Его подозревают в даче взятки при выполнении оборонного контракта. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

По данным следствия, в 2022 году госзаказчик заключил многомиллионный контракт с «Сиберией» на поставку спецоборудования для автомобилей. В 2023 году гендиректор компании дал взятку должностному лицу за покровительство при выполнении контракта. Сумма взятки не разглашается.

Согласно информации с официального сайта, ООО «Сиберия» занимается проектированием, строительством и реконструкцией зданий, а также поставкой оборудования. В частности, организация проектирует объекты военного назначения и поставляет для них оборудование и мебель. Также компания участвовала в проектировании Центрального олимпийского стадиона в Сочи.

Никита Черненко