Правительство Ульяновской области разъяснило ситуацию с ограничением интернета

«Заявления о том, что в Ульяновской области полностью отключен интернет — это фейк, который распространили некоторые блогеры, вырезав половину того, что было сказано на пресс-конференции по поводу вводимых ограничений», — заявил во вторник «Ъ-Волга» министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В минувшую пятницу представители правительства Ульяновской области созвали пресс-конференцию, на которой дали пояснения по ситуации с новыми ограничениями интернета в регионе. Спикерами пресс-конференции были министр Олег Ягфаров, директор ОГКУ «Правительство для граждан» Ирина Новикова и ее заместитель по цифровому развитию Сергей Макаров.

Пресс-конференция была созвана в связи с многочисленными вопросами жителей региона об отключениях интернета в их районах.

Как пояснили чиновники, отключение мобильного интернета связано с обеспечением безопасности в условиях проведения СВО с целью исключения возможности появления вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах дислокации объектов спецназначения. Было отмечено, что это делается не по указанию региональной власти — глубокое ограничение интернета вводится по решению федеральных властей, и вводится оно не только в Ульяновске, но и по всей России. Было отмечено, что на прошлой неделе федеральный центр принял решение расширить зоны безопасности вокруг спецобъектов, «и это постоянно действующие ограничения, а не временные меры на период атаки».

Чиновники отметили, что не имеют права раскрывать границы этих зон (по информации источника «Ъ-Волга», таких зон в регионе две, в них попали также и жилые кварталы).

Как пояснил «Ъ-Волга» Олег Ягфаров, правильней будет называть не отключение, а глубокое ограничение интернета. В целом по региону, по его словам, в случае беспилотной опасности вводится ограничение интернета, в этом случае Москва отключает режим LTE, остается ограниченная передача данных 2G, а после снятия режима беспилотной опасности в течение 20 минут передачу данных возвращают обычный режим. Но в зонах, связанных со спецобъектами, сохраняется постоянное глубокое, “почти полное” ограничение интернета с сохранением возможности работы сайтов белого списка»,— пояснил Олег Ягфаров.

По словам министра, в белый список входят «Госуслуги», сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платежная система «Мир» и т.д. Пока, отмечает министр, при глубоких ограничениях не работают банковские приложения, но над этим работают специалисты. Постепенно в белый список будут добавлять и некоторые региональные приложения, в том числе электронные дневники школ и сервисы местных аптек.

Во вторник ЦУР Ульяновской области также заявил, что «некоторые федеральные и региональные ресурсы сообщили, что в Ульяновской области отключили мобильный интернет до окончания СВО», но «эта информация является неверной интерпретацией итогов пресс-конференции». ЦУР отметил, что «ограничения вводят вокруг критически важных объектов спецназначения», и такие ограничения «действуют во всех регионах страны не только в период опасности и атак БПЛА, а постоянно».

Сергей Титов, Ульяновск