Моди пообещал привлечь к ответственности виновников взрыва в Нью-Дели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что все виновные во взрыве в Нью-Дели 10 ноября будут привлечены к ответственности. Произошедшее расследуется как террористический акт. Предполагается, что его совершил террорист-смертник

«Ужасающий инцидент, произошедший вчера вечером в Дели, глубоко потряс всех. окопаются до сути этого заговора. Заговорщики не останутся безнаказанными. Все виновные будут привлечены к ответственности»,— сказал Нарендра Моди журналистам (цитата по Reuters).

Вечером 10 ноября у станции метро «Красный форт» в Нью-Дели взорвался автомобиль Hyundai i20. Как сообщили NDTV и News 18, предположительно, теракт совершил владелец машины, врач Умар Мохаммад 1989 года рождения. Перед взрывом Hyundai i20 простоял на парковке возле метро больше трех часов и все это время Мохаммад находился в автомобиле.

Как пишет India Today со ссылкой на официальные данные, в результате взрыва погибли не менее 12 человек. Indian Express пишет о 13 погибших. По предварительной версии следствия, Умар Мохаммад мог быть связан с деятельностью террористической сети.

Лусине Баласян