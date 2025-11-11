В Лениногорском районе Татарстана завершен капремонт моста через реку Кувак

В Татарстане завершен капитальный ремонт моста через реку Кувак на дороге «Старый Кувак — Куакбаш» (3,7 км) в Лениногорском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Длина сооружения составляет 37 метров. В ходе ремонта уложили новую железобетонную плиту проезжей части, деформационные швы, организовали водоотвод и очистные сооружения, укрепили конусы насыпи и обновили дорожное покрытие на подходах.

Ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Заказчиком работ выступило ГКУ «Главтатдортранс».

Анна Кайдалова