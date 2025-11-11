Свыше 40 незаконно занятых помещений освободили в Петербурге за октябрь

В восьми районах Санкт-Петербурга за прошедший месяц освободили 43 незаконно занятых помещения. Их общая площадь превысила 3500 кв. м, сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

В большинстве случаев (36) пользователи добровольно покидали занимаемые помещения. Принудительные меры пришлось принять в отношении семи объектов.

Специалисты установили, что 11 помещений использовали после окончания аренды, остальные — занимали без оформления договоров. Сотрудники комитета освободили объекты от мини-отеля, магазинов, мастерских, офисных и складских помещений.

Татьяна Титаева