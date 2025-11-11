Президент Польши потребовал извинений от глав спецслужб за пропуск встречи

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ждет извинений от глав спецслужб страны, которые отказались прийти на ежегодную встречу с ним перед церемонией повышения офицерских званий. Об этом господин Навроцкий сообщил в интервью телеканалу TV Republika.

По словам польского президента, такого не было с момента основания Третьей республики Польши в 1989 году. Глава государства ожидает явки руководителей спецслужб для обсуждения не только пропущенной встречи, но и вопросов, связанных с присвоением офицерских званий.

7 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Кароля Навроцкого в отказе присвоить первые офицерские звания 136 разведчикам и контрразведчикам. Тот отверг обвинения и ограничил контакты премьера с руководителями спецслужб. В обращении к господину Туску президент заметил, что быть премьером значит не только публиковать посты в соцсети X, но и «ставить государство выше партийных интересов». По его словам, Дональд Туск использовал спецслужбы для партийной борьбы. Ранее польский президент называл господина Туска «самым плохим премьером» с 1989 года.