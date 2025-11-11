В Златоусте супруги отправили мошенникам 9 млн рублей

Следственный отдел ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) после заявления 56-летнего местного жителя о хищении через вредоносную программу у него и супруги 9 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказал горожанин, ему позвонил человек и представился сотрудником сотовой компании. Он заявил о необходимости замены оборудования и установки обновления для работы в сети 5G. Местный житель и его супруга установили на телефоны программы, из-за которых следующие шесть часов перестали контролировать устройства. В это время мошенники держали связь с парой, убеждали, что обновление проходит правильно, и переводили деньги с их счетов. О пропаже всех сбережений потерпевшие узнали после перезагрузки телефонов и обращения в службы поддержки банков.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, злоумышленников ищут.

Виталина Ярховска