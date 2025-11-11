У самолета «России» возникла технеисправность при выполнении рейса в Красноярск

Техническая неисправность возникла у самолета, выполнявшего рейс Иркутск — Красноярск. Об этом сообщает Восточное межрегиональной СУ на транспорте СКР. По данным источников «Ъ-Сибирь», воздушное судно принадлежит авиакомпании «Россия».

Предварительно установлено, что произошла неисправность передней стойки шасси. Самолет приземлился в Красноярске, пострадавших нет.

Организована проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Александра Стрелкова