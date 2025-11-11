В Удмуртии восстановили храм в византийском стиле

В селе Шевырялово Сарапульского района освятили церковь в честь великомученика Димитрия Солунского. Об этом сообщил вице-премьер правительства Удмуртии Игорь Асабин во «ВКонтакте».

«После закрытия старой церкви в 1930 году у верующих не было своего дома для молитвы. Спустя десятилетия храм возродился благодаря местным жителям и труду одной активной благотворительницы»,— отметил Игорь Асабин.

Архитектурный облик храма отсылает к византийским традициям, а иконостас вырезан из владимирского известняка. Чин Великого освящения провели митрополит Суздальский и Владимирский Никандр и архиепископ Сарапульский и Можгинский Павел.

Анастасия Лопатина