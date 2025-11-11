Татарстанцы смогут получить до 100 тысяч рублей на газификацию домов

На подведение газа и установку газового оборудования в домах Татарстана выделят субсидии до 100 тыс. руб. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли республики Марат Минибаев на пресс-конференции по вопросам догазификации.

Поддержку смогут получить многодетные семьи, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, семьи с детьми-инвалидами и лица, ухаживающие за ними, участники и семьи участников специальной военной операции, а также семьи с доходом ниже 19 тыс. руб. на человека.

Компенсация предоставляется при предъявлении актов выполненных работ и чеков о покупке техники.

Анна Кайдалова