Убытки производителя растительного мяса Beyond Meat выросли в четыре раза

В третьем квартале выручка американской компании Beyond Meat — одного из крупнейших производителей растительных заменителей мяса — снизилась на 13%, до $70,2 млн. Убыток компании увеличился более чем в четыре раза — с $26,6 млн до $110,7 млн.

После публикации отчетности акции Beyond Meat снизились на внебиржевых торгах на 5%. За последний год они подешевели на 75%. Акции упали, несмотря на то, что в какой-то момент они стали «мемными» — Beyond Meat привлекла внимание розничных инвесторов с Reddit, которые периодически разгоняют акции тех или иных небольших и часто убыточных компаний. Так что в октябре акции производителя растительного мяса подорожали более чем на 1000% — но затем упали.

В начале 2020-х Beyond Meat и другие производители растительных заменителей мяса или мяса, выращенного в пробирке, находились на пике популярности. В них активно вкладывали деньги инвесторы, а продажи росли благодаря тренду на здоровое питание и веганство, а также благодаря интересу потребителей к новым продуктам. Однако затем продажи таких продуктов стали падать в условиях инфляции и роста стоимости жизни. Beyond Meat в квартальной отчетности сообщает как о снижении продаж ее продукции в магазинах, так и о сокращении спроса со стороны ресторанов и кафе.

Яна Рождественская