Беспилотники атаковали промышленный объект в Оренбуржье

Несколько вражеских украинских беспилотников атаковали промышленный объект в Оренбургской области. Он получил повреждения. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Данных о пострадавших среди людей нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, во вторник, 11 ноября, в период с 8:00 до 13:00 (MSK), дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Оренбургской областью.

В регионе объявлен план «Ковер». Аэропорты Оренбурга и Орска временно не принимают и не отправляют самолеты. Чиновники напомнили жителям о действующем запрете на фото- и видеосъемку БПЛА.

Георгий Портнов