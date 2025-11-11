Владелец Burger King создал СП в Китае для расширения бизнеса

Канадская Restaurant Brands International (RBI), владеющая сетью фастфуда Burger King, объявила о создании совместного предприятия в Китае с местной инвестиционной компанией CPE. В рамках СП компании будут управлять китайскими активами Burger King. По оценкам RBI, такая структура поможет стимулировать новый этап развития Burger King в КНР и позволит к 2035 году открыть там более 4 тыс. заведений сети. Сейчас у Burger King в Китае 1,25 тыс. заведений.

По условиям сделки RBI получит в СП долю 17% и одно место в совете директоров этой структуры. Доля CPE, соответственно, составит 83%. После закрытия сделки CPE намерена вложить в бизнес $350 млн, и эти средства пойдут как на увеличение числа заведений, так и на улучшение меню, внедрение инноваций и т. п. RBI заявляет, что эта сделка соответствует его стратегии работы с опытными местными компаниями и инвесторами для развития бизнеса по всему миру.

Как отмечает CNBC, китайский рынок, который десятилетиями рос и был очень выгодным для западных компаний, сейчас переживает сложные времена. Из-за замедления китайской экономики многие крупные компании пересматривают свою стратегию в Китае и создают СП. В частности, неделю назад Starbucks сообщил о планах создания совместного предприятия для своего китайского бизнеса с инвестиционной компанией Boyu Capital.

