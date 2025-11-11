В Москве арестовали уроженку Удмуртии, столкнувшую девочку в метро

9 ноября на станции метро «Таганская» в Москве 64-летняя пенсионерка, уроженка Удмуртии, Галина Малухина столкнула 13-летнюю девочку на рельсы из-за громкого смеха подростка, пишет РИА «Новости».

Школьница не пострадала. Родители девочки помогли ей выбраться на платформу. Инцидент был зафиксирован на видео. На пенсионерку возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Фигурантка свою вину не признала. Черемушкинский суд Москвы отправил ее под стражу на два месяца.

Ранее, в феврале этого года, Галина Малухина уже привлекалась к ответственности за одиночный пикет с плакатом против властей России в Краснодаре и была оштрафована на 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Анастасия Лопатина