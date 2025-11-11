Глава СКР заинтересовался делом о нарушении прав жильцов аварийного дома в Оренбуржье
Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в п. Саракташ. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
В СКР обратился житель Оренбуржья по вопросу расселения жильцов многоквартирного дома, расположенного в пер. Заводском в п. Саракташ. Длительное время здание 1968 года постройки находится в непригодном состоянии. Несущие конструкции и фундамент строения разрушаются, в стенах образовались сквозные трещины, в результате нарушения целостности кровли регулярно затапливаются жилые помещения.
В прошлом году здание признали аварийным, но меры по предоставлению благоустроенного жилья не принимаются. Люди вынуждены жить в небезопасных условиях. В СУ СК России по Оренбургской области по поступившему обращению возбуждено уголовное дело.