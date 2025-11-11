В Краснодаре задержаны подростки по подозрению в участии в «бойцовском клубе»

Двое подростков, подозреваемых в причастности к бойцовскому клубу в Краснодаре, задержаны в ходе расследования дела о хулиганстве, еще одна активная участница группы, 15-летняя девушка, с учетом особенностей здоровья помещена в специализированное учреждение закрытого типа, сообщает следственное управление СКР по региону. По версии следствия, подростки устраивали драки между собой и нападали на других несовершеннолетних.

Информация об агрессивной банде подростков появилась в пабликах Краснодара 6 ноября. Очевидцы сообщали, что несовершеннолетние собираются в круг группами по 20 человек и устраивают массовые драки между собой. В некоторых случаях участники «бойцового клуба» нападают на других подростков, из-за чего жители микрорайона опасаются отпускать детей на улицу.

После проверки сообщения в социальных сетях следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии правоохранительных органов, с сентября 2025 года подростки из хулиганских побуждений применяли физическое насилие в отношении сверстников.

Следствие намерено просить суд заключить подростков под стражу, уточнили в краевом следственном управлении.

