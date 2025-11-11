Глава Орска сообщил о работе спецслужб по ликвидации атак БПЛА

Глава Орска Артем Воробьев сообщил в своем Telegram-канале об опасности атаки БПЛА во втором по численности населения городе Оренбургской области. В настоящее время спецслужбы устраняют атаку беспилотников.

Градоначальник напомнил жителям, что публикация фото и видео беспилотников (БПЛА), их падений и последствий может помочь противнику определить координаты ударов и оценить эффективность атак, что позволяет планировать более точные нападения. Запрещено снимать работу систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также позиции военных и правоохранительных сил. Это связано с тем, что такие материалы могут раскрыть важные средства обороны, включая БПЛА.

В соцсетях сообщается о звуках, похожих на взрывы, в различных районах города.

Андрей Сазонов