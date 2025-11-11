Пермская инновационная компания нарастит производство благодаря государственной поддержке

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил предприятие малой технологической компании (МТК) «Силур», специализирующейся на производстве уплотнительных материалов из терморасширенного графита для экстремальных условий эксплуатации. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин, в этом году инвестиционный проект компании получил статус приоритетного. В ходе его реализации будет увеличен выпуск продукции и построены новые производственные и административные корпуса площадью 14 тыс. кв. м.

В ходе своего посещения производственной площадки компании Дмитрий Махонин осмотрел плетильный и сборочный цеха, цех лазерной резки и цех спецарматуры. «Наша особенность в том, что мы производим не только широчайший спектр уплотнений из ТРГ, но и новые виды уплотнений из спецсплавов с различными покрытиями для разных областей промышленности. — рассказал генеральный директор ООО «Силур» Олег Исаев. — Мы осуществляем комплексный подход к герметизации, подбору и разработке, проектированию, изготовлению, шефмонтажу. Все это обеспечивает высокую надёжность и долговечность узлов и агрегатов. Кроме того, мы единственные на рынке, кто предлагает уникальную услугу — «мобильные участки», которые позволяют производить работы по герметизации непосредственно на месте эксплуатации оборудования, что существенно сокращает простои затраты на ремонт и эксплуатацию оборудования».

Помимо получения статуса приоритетного инвестпроекта, компания получила льготный займ от Фонда развития промышленности. Это позволило купить станки для изготовления уникальных уплотнений и специальной запорной арматуры. Эта продукция широко востребована среди предприятий авиационной, космической, атомной, нефтяной, газовой и химической промышленности.

Сегодня стратегия развития «Силура» базируется на двух направлениях. Первое – увеличение поставок уплотнительных материалов и уплотнений из терморасширенного графита в России и странах постсоветского пространства. Второе – разработка новых решений в области герметизации на базе собственного инжинирингового центра, что позволяет «Силуру» расширять ассортимент продукции.

«За два года число малых технологичных компаний в Прикамье увеличилось почти в два раза. Все они создают уникальные разработки для разных сфер. Выстроили систему поддержки инновационных производств: предоставляем налоговые льготы, административное сопровождение и образовательные программы», — написал в своем телеграм-канале глава региона.