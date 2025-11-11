В Орске из-за угрозы атаки БПЛА жителей попросили не подходить к окнам

Глава Орска Артем Воробьев призвал горожан оставаться в зданиях и не подходить к окнам. Чиновник также попросил жителей сохранять спокойствие и не выкладывать в интернет фото и видео вражеских беспилотников. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

С утра в Оренбуржье объявлена угроза атаки вражеской беспилотной авиации. Аэропорты Оренбурга и Орска временно не принимают и не отправляют рейсы. В регионе объявлен план «Ковер».

Георгий Портнов