Активность соискателей Челябинской области выросла на 15%

В третьем квартале 2025 года соискательская активность в Челябинской области увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Среднее зарплатное предложение выросло на 18% до 75,7 тыс. руб., сообщает «Авито Работа».

Среди рабочих и линейных специалистов наиболее привлекательные условия компании готовы обеспечить сварщикам — 151,3 тыс. руб. Также рассчитывать на зарплату выше рынка могут монтажники (138,5 тыс. руб.) и разнорабочие (69,8 тыс. руб.). Сохраняется высокий уровень жалованья в сфере транспорта и логистики. В среднем водителям грузового транспорта предлагали 155,6 тыс. руб., водителям такси — 107,7 тыс. руб., водителям спецтехники — 99,7 тыс. руб. Среди офисных специалистов региона самыми востребованными являются менеджеры по продажам: новым сотрудникам готовы платить в среднем 80,7 тыс. руб. Следом идут бухгалтеры и менеджеры по персоналу с предложениями по жалованью 55,9 тыс. руб. и 60,6 тыс. руб. соответственно.

Виталина Ярховска