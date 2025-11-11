Главе СКР доложат о расследовании дела о нарушении прав несовершеннолетних в Сызрани

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав несовершеннолетних в Сызрани, сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в соцсети было опубликовано обращение жителя Самарской области по поводу нарушения прав детей на доступное образование. Ранее на ул. Соловьева началось строительство новой школы. До сих пор работы не завершены, здание не ввели в эксплуатацию в установленные сроки.

Детям приходится посещать другие образовательные учреждения, в которых нет достаточного количества мест. Это может негативно сказаться на качестве обучения. В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева