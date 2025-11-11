Экс-начальника отдела полиции в Ижевске оштрафовали за передачу данных банка МВД

Бывшему начальнику отдела полиции №2 в Ижевске Артурасу Чюте вынесли приговор за передачу знакомому из коллекторской организации персональной информации из банка данных МВД, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Октябрьский райсуд Ижевска установил, что обвиняемый Чюта с октября 2019-го по сентябрь 2021 года, находясь тогда на другой должности в структуре МВД, без правовых оснований передал персональные данные граждан из систем «ФИС ГИБДД-М» и «ИБД-Регион» своему знакомому. Представитель банковской сферы использовал эту информацию в личных целях.

Дело расследовало региональное УФСБ. Экс-начальник свою вину признал. Суд среди прочего учел, что обвиняемый раскаивается в содеянном, помогает матери и имеет положительные характеристики, и назначил подсудимому штраф в размере 65 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.