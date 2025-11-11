Бывшего замминистра обороны Попова доставили в суд на ходунках

Бывшего замминистра обороны, генерала армии Павла Попова, обвиняемого в хищениях в парке «Патриот», доставили в военный суд на ходунках, сообщает корреспондент «Ъ»,

Экс-замминистра обороны Павел Попов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Экс-замминистра обороны Павел Попов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Весной 2024 года господин Попов был госпитализирован из СИЗО в больницу и провел в лечебных учреждениях несколько месяцев. Он перенес несколько операций, в том числе по замене диска в позвоночнике и установке там металлоконструкции, после чего стал передвигаться при помощи ходунков. Сегодня они стоят рядом с клеткой с бронированным стеклом, в которую поместили генерала. «Вы можете по состоянию здоровья работать сидя»,— сказал фигуранту судья.

Как сообщил «Ъ» адвокат Денис Сагач, на первое заседание по существу дела, в ходе которого планируется огласить обвинительное заключение, его подзащитный был доставлен из СИЗО. Однако в дальнейшем будет решен вопрос об участии генерала в разбирательстве посредством видео-конференц-связи из «Лефортово» — в связи с его состоянием здоровья.

Попову вменяют целый «букет» статей УК РФ: мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК), взятка в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222 УК РФ). В частности, следствие полагает, что он похитил 25,8 млн руб. у парка «Патриот», за счет которых для генерала мог быть построен загородный дом в СНТ «Звезда» в Красногорске. Попов вину по всем пунктам отрицает.

По решению суда разбирательство пройдет в закрытом режиме, поскольку, как сообщил председательствующий, материалы дела содержат «ссылки на госконтракты, а также иные сведения, составляющие гостайну». Соответствующее ходатайство заявил прокурор.

Признавшие вину экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров получили пять и шесть лет колонии соответственно.

Мария Локотецкая