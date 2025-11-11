Момент обрушения башни «Снежкома» в Красногорске сняли на видео

Появились кадры обрушения при демонтаже башни горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. На видео попал момент, когда кусок бетона оторвался от фасада здания и упал на автостоянку. При падении обломков поднялись брызги грязи.

По данным ТАСС, при обрушении пострадали два человека, им уже оказана помощь. Также повреждены более 100 автомобилей и фасады находящихся поблизости жилых домов. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК).