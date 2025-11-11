В Приморье попавшим в плен участникам СВО спишут долги по транспортному налогу

Парламент Приморского края внес поправки в закон «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежной к взысканию задолженности по региональным налогам». Согласно тексту документа, участникам специальной военной операции (СВО), а также «физическим лицам», выполнявшим задачи «по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ» и попавшим в плен, будет списана задолженность по транспортному налогу «за налоговый период, предшествующий году их попадания в плен, а также за период нахождения в плену».

По словам первого вице-губернатора, председателя правительства Приморья Веры Щербины, целью законопроекта «является установление дополнительных мер поддержки физических лиц-участников специальной военной операции, попавших в плен».

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту не называется число приморцев, попавших в плен. Однако в документе указывается, что принятие закона «позволит снизить задолженность по транспортному налогу с физических лиц на сумму порядка 122 млн руб.».

В материалах заксобрания также поясняется, что для списания задолженности необходимо представить «извещение о взятии в плен от воинской части или военкомата».

Алексей Чернышев, Владивосток