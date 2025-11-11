Машиностроительный проект Группы ММК признан «Главным событием года в металлургии России»

Запуск нового цеха машиностроительной продукции Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») признан «Главным событием 2025 года в металлургии России» по итогам конкурса, организованного оргкомитетом международной выставки «Металл-Экспо». Награду из рук заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Юрина получил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Цех машиностроительной продукции (ЦМП) был введен в строй в июле 2025 года при участии президента России Владимира Путина. Цех способен изготавливать более 10,5 тыс. т машиностроительной продукции в год и ориентирован на выпуск нестандартного оборудования тяжелого машиностроения, с основным акцентом на металлургическое и горно-обогатительное производства, а также подъемно-транспортное оборудование. При поддержке Фонда развития промышленности ММК инвестировал в этот проект 6,5 млрд руб.

Как отметил в ходе пуска цеха председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, реализованный компанией проект важен не только для ММК и металлургической отрасли, но и в масштабе российской промышленности. Это полноценное импортозамещающее производство, ориентированное на выпуск отечественной продукции, большая часть из которой ранее в России не производилась. Для этого в цехе установлено современное и уникальное технологическое оборудование, около 40% из которого — отечественное.

Технологические мощности ЦМП позволяют выпускать мостовые краны специального назначения грузоподъемностью более 150 т, чугуно-, стале-, и шлаковозы грузоподъемностью до 500 т, корпуса и опорные кольца конвертеров, стале- и чугуноразливочные ковши емкостью от 50 до 350 т расплава, кожухи доменных печей, миксеры и миксеровозы грузоподъемностью 600 т. Кроме того, цех может производить вращающиеся печи и размольные мельницы, кузова большегрузных самосвалов грузоподъемностью до 225 т, оборудование машин непрерывной разливки стали.

«Мы благодарим организаторов конкурса за высокую оценку. ММК побеждает в этом авторитетном конкурсе третий год подряд. Вслед за проектами модернизации нашего коксохима, включая ввод коксовой батареи №12, отраслевые эксперты по достоинству оценили принципиально новый проект компании, нацеленный на расширение номенклатуры выпускаемой продукции, прогресс машиностроительного сектора в целом», — прокомментировал Павел Шиляев.

Конкурс «Главное событие в металлургии России» учрежден и с 2011 года ежегодно проводится Оргкомитетом международной промышленной выставки «Металл-Экспо» для поддержки и популяризации масштабных инновационных проектов металлургической отрасли. ММК неоднократно становился его победителем. Так, признание жюри конкурса в разные годы получали комплекс по выпуску холоднокатаного проката, агрегат непрерывного горячего цинкования №3, аглофабрика №5, проект по реконструкции стана 2500 горячей прокатки, первая очередь комплексной реконструкции коксохимического производства.

ПАО «ММК»