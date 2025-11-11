В Башкирии направили в суд дело о похищении денег участника СВО

Мелеузовский районный суд рассмотрит уголовное дело 36-летнего жителя Кумертау, который обвиняется в мошенничестве (ст. 159), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как полагает следствие, в августе этого года фигурант вошел в доверие к жителю Мелеуза, представившись сослуживцем его сына, который числился пропавшим без вести в зоне специальной военной операции. Затем под предлогом возврата военнослужащего домой обвиняемый похитил более 100 тыс. руб. и скрылся.

Его задержали спустя почти месяц в Кумертау.

Майя Иванова