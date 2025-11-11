Глава Удмуртии: 86% ключевых дорог региона к 2030 году будут отвечать нормативу

Глава Удмуртии Александр Бречалов взял на «жесткий контроль» ремонт ключевых дорожных объектов в республике. Речь идет о трассе Ижевск—Аэропорт, реконструкции ул. Удмуртской в Ижевске и продолжении обновления опорной сети дорог. Об этом руководитель региона рассказал на втором «Дне качества» дорожного хозяйства, сообщает объединенная пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мы планомерно приводим в норматив ключевые региональные дороги — к 2030 году 86% из них будут соответствовать современным требованиям <...> Все это (указанные выше объекты.— “Ъ-Удмуртия”) сложные масштабные проекты, каких в республике еще не было. Но это не дает нам право на ошибку. Акцентирую на этом внимание всех и беру эти объекты на жесткий контроль»,— сказал господин Бречалов. Установку на такой норматив, уточнил глава региона, ставит президент Владимир Путин.

В сезоне 2025 года в Ижевске сделано 29 участков дорог, обновлен 51 тротуар, отремонтировано 22 межквартальных проезда. По программе самообложения благоустроено 49 дорожных объектов. В сезоне 2026 года планируется сделать 16 участков дорог плюс переходящие объекты, ливневки и программы по благоустройству.

«В районах запланировано сделать самые проблемные участки и дороги, ведущие к соцобъектам. А в случае дополнительного финансирования, работы будут вести сверхплана»,— говорится в сообщении со ссылкой на господина Бречалова. Продолжится ремонт на трассах Воткинск—Кельчино— граница Пермского края, Дебесы—Шаркан, Объездные дороги Ижевска и Вавожа.