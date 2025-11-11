Аксенов рассказал Путину о строительстве новых школ и экотехнопарков в Крыму

В Крыму готовятся к открытию трех новых школ и запуску трех экотехнопарков. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам губернатора, новые общеобразовательные учреждения откроют в Феодосии, Евпатории и Симферопольском районе, в селе Укромное.

«Вводятся большие школы, в целом на 1800 мест, четыре детских сада на 620 мест, объекты инфраструктуры»,— рассказал господин Аксенов.

Он также напомнил о скором введении в эксплуатацию трех экотехнопарков в Белогорском, Ленинском и Сакском районах полуострова совокупной мощностью 860 тыс. тонн в год, построенных по госпрограмме реформирования ЖКХ республики федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в состав нацпроекта «Экологическое благополучие». Объекты, которые должны запустить в 2025, 2026 и 2027 годах, позволят переработать в том числе и ранее накопленный мусор.

Александр Дремлюгин, Симферополь