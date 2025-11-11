Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает историю танца с раздеванием от легенды о Саломее до появления в 1979 году мужского стриптиза.

Первая стриптизерша мира — Саломея, по легенде, получила за танец семи покрывал перед царем Иродом голову Иоанна Крестителя. Вторая — танцовщица парижского кабаре Мона за танец с раздеванием на студенческой вечеринке получила в конце позапрошлого века 100 франков штрафа и ночь в камере. Поклонники таланта всю ночь осаждали участок, требуя отпустить девушку. Благодарная публика приветствовала новое искусство. Танцовщица и роковая женщина Мата Хари подарила стриптизу сюжет, раздеваясь во имя Шивы под дождем из розовых лепестков. Американка Лили Сент-Сир первой погрузилась на сцене в пенную ванну. Канадские стриптизерши в 1980-х стали использовать для танцев пилон, потренировавшись для начала с шестами на барных стойках. А в 1979 году индус Стив Банерджи со своей группой Chippendales представил миру мужской стриптиз, поставив жирную точку в споре о равенстве полов. Все же нагота — великий уравнитель. Завидуйте, полковник Кольт.

