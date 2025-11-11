«Фееричной игры от сборной Перу мы вряд ли дождемся»

Сборная Росси по футболу начала подготовку к матчам с Перу и Чили. Команда провела открытую тренировку в Новогорске, после чего вылетела в Санкт-Петербург, где состоится первая встреча с Перу. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Последний сбор команды Карпина в этом году будет скоротечным. Полноценно подготовиться к встречам времени нет ни у игроков, ни у тренерского штаба. Даже собраться 10 ноября на базе смогли не все. В Новогорск не приехал вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. Он присоединится к команде только 11-го числа уже в Санкт-Петербурге. То, что формат сборов непривычен, несколько раз подчеркнул помощник Валерия Карпина, тренер Николай Писарев: «Очень мало времени, у нас за пять дней пройдут две игры. Довольно-таки необычный график, в два города будет перелет, и всего по одной тренировке. Мы одну полноценную тренировку проведем в Санкт-Петербурге перед матчем с Перу. Затем на следующий день перелет в Сочи, подготовка к встрече и, собственно, она сама».

Если учесть, что на прошлой неделе, помимо матчей чемпионата, проходили встречи Кубка России, то восстанавливаться игрокам придется по ускоренной программе. Поэтому тренерский штаб 10 ноября нагружал не всех, да и без потерь не обошлось. Дмитрий Баринов и Александр Сильянов из «Локомотива» предстоящие встречи пропустят. Кроме того, по словам Карпина у четырех футболистов микроповреждения. Без обсуждения вариантов состава на встрече с представителями прессы не обошлось. Речь шла о нападающих. Сейчас в команде два форварда «Динамо» — Иван Сергеев и Константин Тюкавин, а также Николай Комличенко из «Локомотива». На вопрос, почему в сборную вызываются те, кто себя не проявляет, Карпин ответил вопросом: «А кто конкретно проявляет? Назовите другие фамилии. Нападающие, которых мы вызвали, знакомы по сборной и не только, понимают, что от них требуется».

Возражать наставнику главной команды никто не стал, хотя пока он общался с прессой, другой именитый тренер — Валерий Газзаев, хоть и очень осторожно, но высказывал свое мнение о совмещении постов в сборной и клубе в прямом эфире федерального спортивного телеканала: «Я из собственного опыта говорю Валерию Георгиевичу, что ему надо определиться или с одной, или с другой командой. Я думаю, у него в сборной получается лучше, чем в "Динамо"».

В товарищеских матчах российская сборная действительно играет здорово, и встречи с Перу и Чили на этой неделе вряд ли будут исключением, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Практика такова, что команде в таких случаях все оплачивают за игру, причем в больших размерах. Они еще, ко всему прочему, прилетают не основным составом, как правило, стараются не обидеть, как говорится, гостеприимных хозяев».

Кроме того, сборная Перу попала в неприятную историю во время визита в РФ. Латиноамериканцы на 17 часов застряли в аэропорту Лимы на пересадке. Если учесть, что даже без этой задержки, длительность полета до Санкт-Петербурга — 30 часов, то какой-то фееричной игры от перуанцев мы вряд ли дождемся. По крайней мере, федерация футбола республики уже заявила, что изнурительное путешествие может не пройти даром. Создается впечатление, что чиновники пытаются подстелить соломку в случае разгрома. Игра Россия—Перу начнется 12 ноября в 20.00.

Владимир Осипов