Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о проекте автомобильного бренда в Майами.

Жилые комплексы, построенные в соавторстве с автомобильными компаниями и получившие имена этих самых автомобильных брендов, скоро станут одной из визитных карточек Майами. Мода эта началась лет десять назад, когда был заложен первый ЖК, получивший имя Porsche. Правда, в этом девелоперском проекте принимала участие не сама автомобильная компания, а Porsche Design — контора, основанная одним из отпрысков великого Фердинанда Порше, специализирующаяся на выпуске часов, кожгалантереи и тому подобного. В 2017 году дом был сдан, но рядом уже вовсю строились конкуренты: Aston Martin, следом свои ЖК стали строить Bentley и Mercedes-Benz.

Последним в этой очереди, но далеко не последним в крутости и цене стал проект Pagani. На днях было объявлено, что покупателей самых дорогих апартаментов в этом ЖК ждут два особых суперкара Pagani Utopia Roadster в уникальной для проекта спецверсии Miami Edition. Каждый пентхаус занимает два этажа — 28-й и 29-й. Высота потолков — 4 м, роскошный вид на залив Бискейн с широких террас прилагается. У каждого апартамента свой собственный лифт, правда, релиз не сообщает, можно ли к себе домой подняться вместе со своим автомобилем. У жильцов домов Porsche и Bentley, например, такая возможность есть.

В пентхаусе, который подороже, то есть за $30 млн, есть 1,1 тыс. кв. м полезной площади, полностью обустроенных мебелью и техникой, включая винную витрину на 365 бутылок. То есть по бутылке на день, если год не високосный. Второй пентхаус площадью поменьше и стоит чуть дешевле. Что еще важно: весь декор жилища, а в отделке интерьера используется дуб, травертин, белый металл, разрабатывался собственноручно Горацио Пагани. Знаменитый ныне автопроизводитель начинал свою индивидуальную предпринимательскую деятельность в начале 90-х именно как дизайнер. Два синих автомобиля, которые прилагаются к двум квартирам в жилом комплексе Pagani в Майами, — это тоже, разумеется, его рук дело.

Дмитрий Гронский