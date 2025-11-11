Управляющая ангарскими ГЭС «ЭН+ Гидро» заняла на бирже 1 млрд юаней

ООО «ЭН+ Гидро» за один день разместило биржевые облигации серии 001РС-09 со сроком обращения 1,5 года и объемом 1 млрд юаней, сообщила компания на ленте Центра раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ставка ежемесячного купона по выпуску установлена на уровне 7,8% годовых на весь срок обращения бумаг. Амортизация по займу не предусмотрена. Номинал одной облигации составляет 100 тыс. юаней. Организатором размещения выпуска выступил Газпромбанк.

Сейчас в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций эмитента на 10,3 млрд юаней, выпуск биржевых облигаций на 7 млрд рублей. «ЭН+ Гидро» имеет рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruАA-.

ООО «ЭН+ Гидро» управляет тремя ГЭС Ангарского каскада — Иркутской, Братской и Усть-Илимской. Компания основана в 2012 году. Учредитель организации — АО «ЭН+ Генерация». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «ЭН+ Гидро» составила 149,2 млрд руб., чистая прибыль — 12,6 млрд руб.

Михаил Кичанов