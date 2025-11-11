Одного из лидеров Партии пенсионеров в Новосибирске исключили из ее рядов

Президиум генсовета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость исключил из рядов партии председателя правления новосибирского регионального отделения (РО) Эдуарда Кожемякина. Информация об этом размещена в Telegram-канале РО.

«За действия, наносящие вред политическим интересам партии, препятствующие выполнению решений руководящих органов РО, а также действия, дискредитирующие партию»,— говорится в сообщении о причинах кадрового решения.

Экс-депутат новосибирского горсовета Эдуард Кожемякин занял третью строчку в партсписке кандидатов Партии пенсионеров на состоявшихся в сентябре 2025 года выборах в законодательное собрание региона. Партия набрала 6,63%, что дало ей право на два мандата. Их получили возглавлявшие партсписок заместитель председателя центрального совета партии Владимир Ворожцов и руководитель фракции в заксобрании Александр Аверкин.

4 ноября господин Кожемякин объявил о начале голодовки с требованием к господину Аверкину сдать мандат в пользу кандидата Алексея Прокудина за его «вклад в дело победы» Партии пенсионеров на выборах.

Валерий Лавский