Челябинская компания поставит в города региона 80 зарядных станций

В 2026 году челябинское НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») собирается поставить в города области около 80 зарядных станций для электромобилей, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».

Сейчас станции Elli работают в Челябинске. В этом году их также установили на предприятиях концерна в Нижнем Тагиле, Омске и Ишимбае. Успешно завершен первый этап аудита от крупной сети АЗС. По итогам испытаний в следующем году оборудование поставят в города Челябинской области.

Планируется оснастить станциями другую заправочную сеть и продуктовые магазины. Строительство такого оборудования предусмотрено программой правительства РФ и предполагает возмещение 60% его фактической стоимости.

Виталина Ярховска