На Дону сбор масличных культур снизился почти в 1,5 раза

В Ростовской области убрали более 96% площадей, занятых маслиничными культурами. Валовой сбор составил 1,09 млн т, что почти в 1,5 раза ниже прошлогодних показателей (около 1,57 млн т). Об этом сообщили в региональном минсельхозпроде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Отставание по урожайности составило 11 ц/га против 14,4 ц/га. Это обусловлено сокращением в 2025 году посевных площадей почти на 50 тыс. га.

На подсолнечник приходится более 85% отведенных под масличные площадей. Его валовый сбор в этом году составляет 980 тыс. т, тогда как в 2024 году — 1,39 млн т (в 1,4 раза больше). Средняя урожайность ниже прошлогоднего уровня на треть — 11,7 ц/га против 15,5 ц/га.

Около 150 тыс. га занимают соя, рапс, лен, горчица. Их урожайность также оказалась ниже прошлогоднего уровня.

Мария Хоперская