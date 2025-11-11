В Бельгии основали политическую партию имени Дональда Трампа

В Бельгии основали новую ультраправую политическую партию TRUMP, названную в честь президента США Дональда Трампа, сообщает бельгийский новостной портал Bruzz. Партия анонсировала планы баллотироваться как на федеральных, так и на европейских выборах в 2029 году.

Расшифровка аббревиатуры TRUMP – «Tous Runis pour l'Union des Mouvements Populistes» («Объединение за Союз популистских движений»). Bruzz пишет, что TRUMP станет политическим продолжением распавшейся партии «Chez Nous», которая в июне 2024 года участвовала в федеральных выборах, но не смогла преодолеть избирательный барьер.

«Дональд Трамп – ярчайший символ популизма. Он воплощает то, за что мы выступаем», – отметил основатель новой партии Сальваторе Никотра. Господин Никотра подчеркнул, что TRUMP – «правопопулистская партия с социальным уклоном».

Официальная презентация программы партии назначена на 30 ноября.