В Татарстане ликвидировали Попечительский совет Казанского Кремля

Кабинет Министров Татарстана принял постановление о ликвидации Попечительского совета государственного музея-заповедника «Казанский Кремль». Соответствующий документ подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Попечительский совет был создан в 2011 году. Его задачами являлись сохранение историко-культурного наследия, содействие развитию музея-заповедника и укрепление его роли в общественной и культурной жизни республики. Орган занимался поддержкой проектов развития, привлечением средств и контролем их целевого использования.

Анна Кайдалова