Умер звезда японского послевоенного кинематографа Тацуя Накадай

На 93-м году жизни умер Тацуя Накадай, один из выдающихся японских актеров послевоенного времени, снявшийся во нескольких фильмах Акиры Куросавы. Об этом сообщила актриса театральной студии господина Накадая Наоко Эма, передает газета The New York Times. По ее словам, артист умер 8 ноября от пневмонии в больнице в Токио.

Фото: Shochiku Тацуя Накадай

Фото: Shochiku

Тацуя Накадай родился в японской столице 13 декабря 1932 года. После Второй мировой войны начал обучаться театральному искусству под эгидой движения «Сингэки». Этот стиль сосредоточен вокруг реализма в отличие от традиционной манеры театров Кабуки и Но. Актер дебютировал в 1950-х годах в «Комнате с толстыми стенами» — драме о японских солдатах, заключенных в тюрьму за преступления против человечества. Первой ролью господина Накадая у режиссера Куросавы стал фильм «Семь самураев» (1954).

За свою семидесятилетнюю карьеру Тацуя Накадай снялся в более ста фильмах. Наибольшую популярность ему принесла трилогия Масаки Кобаяси «Условия жизни человека» (1959-1961).

За пределами Японии Тацуя Накадай известен по роли в спектакле Акиры Куросавы «Ран» (1985) — новом прочтении шекспировского «Короля Лира». В постановке 50-летнему актеру пришлось перевоплотиться в 80-летнего старика. В последние годы жизни господин Накадай отдавал предпочтение телевидению и съемкам в кино.