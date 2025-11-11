С начала года на СвЖД поступило 32 новых локомотива

Свердловская железная дорога (СвЖД) получила 32 новых локомотива с января по октябрь, сообщили в пресс-службе СвЖД. Среди них — 14 электровозов 3ЭС6, восемь тепловозов 2ТЭ25КМ и 10 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.

Все поступившие в этом году электровозы 3ЭС6 направлены в депо Пермь-Сортировочная. Они перевозят грузовые поезда с повышенным весом до 7,1 тыс. тонн по Транссибирской магистрали, в том числе на сложных участках предгорий Урала. Эти локомотивы мощнее предыдущих моделей, что позволяет снижать эксплуатационные расходы и сокращать внеплановые ремонты.

Тепловозы 2ТЭ25КМ и ТЭМ18ДМ поступили в депо Тюмени им. В.Ф. Соснина. Тепловозы 2ТЭ25КМ используются для транспортировки нефтехимических грузов с севера Уральского федерального округа (УрФО) и могут водить составы на 20% тяжелее, чем локомотивы более старых серий. Маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ предназначены для работы на станциях и подъездных путях.

Кроме того, на СвЖД реализуется программа модернизации тягового подвижного состава предыдущих серий: в сервисных локомотивных депо и на спецпредприятиях на локомотивы устанавливают современное электрооборудование, приборы безопасности, ресурсосбережения, средства связи, системы пожаротушения и кондиционирования воздуха.

Напомним, 30 электровозов повышенной мощности ЗЭС6 «Синара», которые поступили на СвЖД в течение прошлого года, получили «прописку» в локомотивном депо Пермь-Сортировочная.