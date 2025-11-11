ХК «Автомобилист» уступил «Адмиралу» во Владивостоке

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Адмиралу» в регулярном матче КХЛ. Игра проходила во Владивостоке и закончилась со счетом 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) в пользу хозяев.

В команде «Автомобилиста» отличились Ярослав Бусыгин и Максим Денежкин. У «Адмирала» авторами голов стали Даниил Гутик, Никита Тертышный, Никита Сошников и Кайл Олсон.

По итогам матча «Автомобилист» занимает четвертое место на Востоке (31 очко), «Адмирал» — на десятом месте (20 очков).

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с «Трактором». Встреча пройдет 16 ноября в Челябинске.

Полина Бабинцева